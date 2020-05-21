Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил ветеранов с 75-летием Победы

Талдыкорган. 9 мая. Kazakhstan Today - По сложившейся традиции аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы, посетив Алтынай Есболатову, широко известную под прозвищем «Паровоз-апа», и Михаила Баранова, проживающих в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today .





Поздравив Алтынай Есболатову с Днем Победы, Амандык Баталов зачитал ветерану текст поздравительной открытки от президента страны Касым-Жомарта Токаева с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия.





«Сердечно поздравляю Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Ваш беспримерный в истории человечества героизм обеспечил потомкам светлое будущее и мирное небо над головой. Память об этом подвиге будет жить в веках. Ваш жизненный путь является ярким примером истинного патриотизма и служения Родине, нравственным ориентиром для нашей молодежи. Желаю Вам бодрости духа, здоровья и благополучия», - говорится в поздравлении.





Вручив праздничные подарки, Амандык Баталов отметил, что в Алматинской области проживает 64 ветерана.





С каждым годом их становится все меньше и меньше. Самым младшим из них 95 лет. Наша задача – чтить их, беречь и уважать. Не болейте, апа, желаем вам отметить 100-летие", - сказал А.Баталов.





Напомним, Алтынай Есболатова родилась в 1923 году на станции Матай Аксуского района. Пройдя в начале Великой Отечественной войны ускоренные курсы машиниста паровоза, она навсегда связала свою жизнь с железной дорогой. На поезде, которые часто бомбили, она доехала до Германии, а долгожданную победу встретила во Франкфурте. В числе наград у Алтынай Есболатовой есть орден «Отечественной войны» І степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За победу над Германией» и другие.





Затем Амандык Баталов посетил ветерана Михаила Баранова, который был призван на фронт в 1941 году, он награжден орденом Великой Отечественной войны І степени.





Амандык Баталов зачитал поздравления от президента страны и показал Михаилу Васильевичу книгу о ветеранах Жетысу, выпущенную в регионе.





Выпустили книгу о всех ветеранах области, в ней есть статья и о вас, Михаил Васильевич. Память о вас, о вашем героизме навсегда останется в памяти каждого из нас. Вы – герой, Вы – пример для молодежи. Желаю Вам в добром здравии встретить 100-летний юбилей, держитесь, будьте здоровы", - сказал аким области.





В свою очередь ветеран выразил благодарность.





«Это праздник хороший, праздник большой. Спасибо всем за пожелания, за поздравления», - сказал Михаил Васильевич, которому в этом году исполнилось 97 лет.





Напомним, в Алматинской области всем 64 участникам и ветеранам Великой Отечественной войны выделено по одному миллиону тенге.





Материальную помощь также оказали гражданам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, а это узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, граждане, работавшие в блокадном Ленинграде и награжденным медалями «За оборону Ленинграда» и знаками «Жителю блокадного Ленинграда». Не остались в стороне вдовы и вдовцы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые не вступали в повторный брак, а также труженики тыла, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Также 9 узникам мест принудительного содержания, проживающим в регионе, выделено по 100 тысяч тенге. Гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, выплатили по 60 тысяч тенге, участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы – по 50 тысяч тенге. При этом 9521 вдова/вдовец участников и инвалидов ВОВ получили по 30 тысяч тенге. Такую материальную помощь в области получили около 11 тысяч человек.













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