Сотрудника комитета казначейства Минфина подозревают в подстрекательстве к даче взятки в 40 млн тенге

Усть-Каменогорск. 11 июня. Kazakhstan Today - Новые обстоятельства возникли в деле о хищении 400 млн тенге , подозреваемыми по которому проходят бывший и действующий заместители председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего и действующего заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, начато досудебное расследование по факту взяточничества. В ходе следствия задержано должностное лицо Комитета казначейства Министерства финансов РК, ранее занимавшееся строительством данного объекта (Учебный корпус на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере". - Прим. агентства), и его знакомый, которые подстрекали руководителя одного из предприятий к даче взятки в сумме 40 млн тенге за прекращение указанного уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится расследование и другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

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