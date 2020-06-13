Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской и Костанайской областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Днем 13 июня в Атырауской области сохраняется сильная жара, 35-39 градусов, пожарная опасность V класса", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области на юге завтра сохраняется сильная жара, 41 градус.

13 июня в Акмолинской области днем на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, возможен град, ветер южный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами завтра ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара, 35 градусов", - говорится в сообщении.

Вероятность шторма составляет 85-100%.

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