Система Orphus

Минздрав опроверг рассылку об усилении ограничительных мер

30.06.2020, 12:51 11854
Минздрав опроверг рассылку об усилении ограничительных мер
Нур-Султан. 30июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало фейковую рассылку о введении ограничительных мер на неопределенный период, передает Kazakhstan Today.
 

В социальных сетях распространяется сообщение о якобы решении МВК (Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. - Прим. агентства) по усилению в Казахстане ограничительных мер с 30 июня 2020 года, в 00.01 на неопределённый период. Это сообщение является недостоверным - окончательное решение по вводу ограничительных мер будет принято Государственной комиссией под председательством премьер-министра в соответствии с поручением главы государства", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

 
В ведомстве напомнили, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая