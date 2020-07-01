Минздрав опроверг рассылку об усилении ограничительных мер

Нур-Султан. 30июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало фейковую рассылку о введении ограничительных мер на неопределенный период, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется сообщение о якобы решении МВК (Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. - Прим. агентства) по усилению в Казахстане ограничительных мер с 30 июня 2020 года, в 00.01 на неопределённый период. Это сообщение является недостоверным - окончательное решение по вводу ограничительных мер будет принято Государственной комиссией под председательством премьер-министра в соответствии с поручением главы государства ", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве напомнили, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.

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