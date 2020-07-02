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На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

01.07.2020, 08:28 9883
Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В среду, 1 июля, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики - местами пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами шквал, град, в Мангистауской области - с пыльной бурей. В Актюбинской области местами град. 
 
 В Туркестанской области, на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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