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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

01.07.2020, 12:56 8074
Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 2-4 июля, передает Kazakhstan Today.
 

Южно-каспийский циклон, охвативший большую часть территории Казахстана в течение периода будет смещаться на северо-восток. Атмосферные фронты этого циклона принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, в отдельных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Температурный фон немного понизится ночью до 8-18, днем до 18-28 тепла. 
 
Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков и повышение температуры, ночью до 13-22, днем до 30-38 тепла.
 

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