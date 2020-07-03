Система Orphus

В Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха

02.07.2020, 08:55 8587
Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В Алматы 2 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Kazakhstan Today.
 

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит 20 градусов тепла, ночью - 17-19.
 
В других городах республики сохранятся благоприятные метеоусловия.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая