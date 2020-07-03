В Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В Алматы 2 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Kazakhstan Today.
Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит 20 градусов тепла, ночью - 17-19.
В других городах республики сохранятся благоприятные метеоусловия.
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