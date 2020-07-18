Жители столицы могут проконсультироваться с медиками не выходя из дома

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today -Жители столицы могут получить консультации узких медицинских специалистов не выходя из дома. Бесплатные онлайн-консультации с врачами столичных поликлиник проводятся через приложение "Damumed для пациента". Оно доступно в Google Play или AppStore, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, для регистрации в приложении необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, а также приложить фото документа (удостоверение личности или паспорт). На фото должен быть четко виден ИИН. После отправки этих данных заявка на регистрацию поступает в медицинскую организацию. Сотрудники поликлиники обрабатывают заявки, проверяя корректность введенных данных и соответствие приложенной фотографии. Если все совпадает, то заявка будет одобрена. На указанный номер придет СМС-сообщение с четырехзначным кодом.

После регистрации в главном окне необходимо нажать на кнопку "Запись на прием к врачу", далее во всплывающем окне снизу выбрать "Записаться на бесплатную услугу". При выборе врача, если график доступен для дистанционной консультации, появится надпись: "Доступна онлайн-консультация". Необходимо выбрать и нажать на удобное время. Затем обязательно сдвинуть переключатель "Онлайн-консультация".

Во время консультации врачу будет доступна информация о предыдущих приемах пациента. Информация о приеме сохраняется в медицинской записи врача. Консультации у узких специалистов осуществляются только по направлению от участкового врача.

При дистанционной консультации мы также можем выписать рецепт, который пациент может увидеть у себя в мобильном приложении и сможет приобрести лекарства в аптеке. Также клиент может увидеть у себя больничные листы, лабораторные анализы, результаты обследования. Все консультации проводят и участковые врачи, и профильные специалисты. То есть в поликлинику лишний раз приходить не нужно. Все в одном приложении", - говорит врач-невропатолог городской поликлиники №9 Светлана Королькова.

На сегодня к системе подключено 19 медицинских учреждений столицы.

Ранее сообщалось , что в столичных медучреждениях снижается количество обращений по КВИ.

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