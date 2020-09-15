В понедельник в Казахстане ожидается теплая погода без осадков

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 сентября 2020 года ожидается теплая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона практически на всей территории страны ожидается теплая погода без осадков. Однако на ЗКО начинает оказывать влияние ложбина очередного циклона, которая местами вызовет дожди с грозами и усилением ветра. На северо-западе и крайнем севере РК в ночные и утренние часы местами ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части в Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Атырауской, на западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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