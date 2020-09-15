Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 15-17 сентября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня погоду на большей части Казахстана будет определять циклон из районов Карского моря.

Циклон вызовет дожди, на севере, в центре - сильные дожди с порывистым ветром, возможно выпадение града. Кроме того, он принесет понижение температуры в северных и центральных районах в дневные часы до 10-23 градусов тепла. В южных регионах местами ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

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