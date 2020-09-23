На большей части территории Казахстана во вторник ожидаются дожди

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана сохраняет влияние северо-западный циклон, с которым пройдут дожди, местами с грозами, лишь на юге и западе страны - погода без осадков. На большей части РК ожидается усиление ветра, на севере и юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, ночью в Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской, Карагандинской областях порывы 23-25 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской областях, ночью и утром в Костанайской области местами ожидается туман.

На большей части Карагандинской, местами в Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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