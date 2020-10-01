Ветеринарная служба Алматы просит владельцев незарегистрированных домашних птиц пройти регистрацию

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - Владельцев незарегистрированных домашних птиц в Алматы просят пройти регистрацию в связи с распространением в Казахстане птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проводится экстренные меры по купированию вспышки птичьего гриппа. Прорабатывается вопрос профилактической вакцинации птиц во всех регионах РК, в том числе птиц, содержащихся на территории города Алматы.

В этой связи коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская ветеринарная служба" управления предпринимательства и инвестиций города Алматы просит владельцев птиц отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и обеспечить 100%-ную регистрацию своих домашних птиц в отделе ветеринарии предприятия.

Для этого владельцам домашних птиц необходимо обратиться по телефону 269-90-06 (внутренний 705) либо к ветеринарным врачам предприятия, закрепленным за районами города по телефонам:

1. Алмалинский район, ветфельдшер Мукумжан Акерке: +77073701111;

2. Алатауский район, ветврач Мынжасаров Сабит: +77773695976;

3. Ауэзовский район, ветфельдшер Алимгожаев Жомарт: +77772008007;

4. Бостандыкский район, ветврач Маткаримов Сабит: +77027000613, 7088328865;

5. Жетысуский район, ветврач Арысбеков Еркин: +77475867097;

6. Медеуский район, ветврач Мошан Ердос: +77753654559;

7. Наурызбайский район, ветврач Толекулы Ардак: +77471565536;

8. Турксибский район, ветврач Каримов Жомарт: +77073860692.

Также подозрения о заболевании имеются в Туркестанской области.

Высокопатогенный грипп птиц - это острая, контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующая общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражением внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость падает до 100%. К этой болезни восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и так далее) дикие экзотические и декоративные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80% до 100%, а смертность может достигать до 100%.

Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает молниеносно, бессимптомно и приводит к 100-процентному летальному исходу.

Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. От них могут заразиться домашние птицы, прежде всего домашние водоплавающие - утки и гуси.

С помощью перелетных птиц эта болезнь распространяется на большие расстояния. Заражение человека может произойти при тесном контакте с инфицированной дикой и домашней птицей. В ряде случаев - при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Ветеринарная служба напоминает, что в случае падежа птиц от гриппа компенсация за принесенный ущерб будет производиться только за птиц, зарегистрированных в похозяйственной книге местного исполнительного органа.

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