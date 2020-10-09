На большей части Казахстана в четверг ожидаются осадки

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в четверг, 8 октября, ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег). На остальной территории с отрогом антициклона – погода без осадков. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области, днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской областях - туман, гололед.

В Жамбылской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-5 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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