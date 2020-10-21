Эксперты предупреждают казахстанцев об онлайн-мошенничестве с розыгрышами

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - Одной из самых распространённых схем онлайн-мошенничества в Казахстане в 2020 году является рассылка фейковых сообщений о выигрыше, передает Kazakhstan Today.

По данным опроса Лаборатории Касперского, такие рассылки получали 82% казахстанцев, которые в том или ином виде сталкивались со злоумышленниками, специализирующимися на выманивании денег.

Обычно текст содержит поздравление и приглашение перейти по ссылке либо предложение написать на короткий номер для получения выигрыша. Здесь и кроется ловушка: как правило, пользователь может увидеть уведомление о том, что, прежде чем обещанные деньги будут переведены на его счёт, ему нужно заплатить некую комиссию или налог. В итоге деньги получают только мошенники. Кроме того, в их распоряжении оказываются и платёжные данные обманутого пользователя", - сообщили в Лаборатории Касперского.

Отмечается, что в целом в Казахстане каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками терял деньги в результате разных схем обмана. Средняя сумма ущерба составляет 12 000 тенге.

Мы видим, что мошенники весьма изобретательны. Они активно играют на доверчивости и стремлении людей к лёгким деньгам. Особенно популярна афера с рассылкой сообщений о выигрыше. К сожалению, значительная часть пользователей сети - по данным нашего опроса, это 36% - не делают ничего, чтобы защитить себя от мошенничества в Интернете. Мы советуем быть предельно внимательными и проверять любую информацию, исходящую от незнакомых людей, особенно если предложение выглядит слишком заманчиво, чтобы быть правдой", - рассказал управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, СНГ и странах Балтии Евгений Питолин.

Эксперты призывают скептически относиться к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или крайне щедрой выплате, а также не отправлять комиссию и не оплачивать налог заранее;

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