Резкое похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 26-28 декабря, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Казахстане ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Северный антициклон с холодными арктическими воздушными массами вызовет резкое понижение температуры воздуха в северной и восточной частях Казахстана. Столбики термометров достигнут отметки 35-42 градусов мороза. Усиливаясь, мороз вызовет похолодание на большей части страны", - говорится в сообщении.

Лишь на западные регионы республики с 27 декабря начнет смещаться Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги. Он принесет осадки, местами сильные (преимущественно снег), с усилением ветра и низовой метелью и кратковременное повышение температуры воздуха - в дневные часы до 0-5 градусов мороза, местами 0-5 тепла. Также местами по республике ожидается туман, на западе и юге - гололед.

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