В большинстве регионов Казахстана в среду ожидается снег

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в среду пройдет снег, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние атлантический циклон, в связи с чем пройдет снег, на юге местами сильные осадки (дождь, снег). Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юге и юго-западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20, в Карагандинской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра с низовой метелью до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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