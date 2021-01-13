В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 января в Карагандинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 70-75%.

13 января ночью в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 13 января местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области 13 января местами ожидается туман.

Днем 13 января в Мангистауской области местами ожидается гололед. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 13 января в Жамбылской области местами ожидается сильный снег. 13-15 января ожидаются местами туман, низовая метель, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

13 января в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер северо-западный, ночью и утром местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 13 января в Павлодарской области сохраняется снег, местами низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

13 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ночью 13 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Напомним , в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в пяти областях Казахстана.

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