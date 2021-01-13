Из-за погоды в Нур-Султане и пяти областях Казахстана ограничено движение транспорта

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно с метелью, ограничением видимости, департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует граждан, что все трассы (кроме направления Нур-Султан - Павлодар) для всех видов автотранспорта закрыты. На 12 января, по данным Казгидромета, в городе Нур-Султане продолжает сохраняться ветер юго-западный, с перемещением на северо-западный 15-20 метров в секунду, метель", - информирует столичный департамент по ЧС.





По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, движение ограничено в следующих регионах страны:

В Акмолинской области:

1. Кокшетау - Рузаевка (0-й - 61-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);

2. Кокшетау - Омск (0-й - 51-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);

3. Нур-Султан - Петропавловск (304-й - 341-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);

4. Макинск - Аксу - Торгай (0-й - 240-й километры, Макинск - село Торгай);

5. Нур-Султан- Петропавловск (18-й - 231-й километры, Нур-Султан - Щучинск);

6. Екатеринбург - Алматы (1291-й - 1353-й километры, село Жибек Жолы - граница Карагандинской области);

7. Нур-Султан - Коргалжын (38-й - 180-й километры, село Акмол - Коргалжынский заповедник);

8. Екатеринбург - Алматы (1141-й - 1230-й километры, село Новочеркасское - село Талапкер);

9. Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (32-й - 51-й километры, село Кабанбай батыра - граница Карагандинской области).

В Карагандинской области:

1. Екатеринбург - Алматы (1353-й - 1426-й километры, граница Акмолинской области - Темиртау);

2. Екатеринбург - Алматы (1426-й - 1458-й километры, Темиртау - Караганда);

3. Екатеринбург - (Алматы 1492-й - 1610-й километры, Караганда - поселок Аксу - Аюлы);

4. Караганда - Аягоз - Бугаз (17-й - 217-й километры, село Кокпекты - Каркаралинск);

5. Калкаман - Баянаул - Керней - Ботакара (231-й - 324-й километры, граница Павлодарской области - поселок Ботакара);

6. Кызылорда - Павлодар (1066-й - 1135-й километры, поселок Молодежный - граница Павлодарской области);

7. Кызылорда - Павлодар (946-й - 756-й километры, Караганда - село Атасу);

8. Нур - Султан - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау (51-й - 266-й километры, граница Акмолинской области - Темиртау);

9. Жезказган - Петропавловск (24-й - 252-й километры, Сатпаев - граница Костанайской области).

В Костанайской области:

1. Екатеринбург - Алматы (686-й - 729-й километры, поселок Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области);

2. Мамлютка - Костанай (180-й - 250-й километры, граница Северо-Казахстанской области - поселок Узунколь).

В Павлодарской области:

1. Калкаман - Баянаул - Керней - Ботакара (138-й - 231-й километры, село Баянаул - граница Карагандинской области);

2. Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1206-й километры, граница Карагандинской области - поселок Шидерты).

В Северо-Казахстанской области движение ограничено по всем направлениям.

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