Система Orphus

Из-за погоды в Нур-Султане и пяти областях Казахстана ограничено движение транспорта

12.01.2021 20656
Из-за погоды в Нур-Султане и пяти областях Казахстана ограничено движение транспорта
Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно с метелью, ограничением видимости, департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует граждан, что все трассы (кроме направления Нур-Султан - Павлодар) для всех видов автотранспорта закрыты. На 12 января, по данным Казгидромета, в городе Нур-Султане продолжает сохраняться ветер юго-западный, с перемещением на северо-западный 15-20 метров в секунду, метель", - информирует столичный департамент по ЧС.


По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, движение ограничено в следующих регионах страны:
 
В Акмолинской области: 
 
1. Кокшетау - Рузаевка (0-й - 61-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);
 
2. Кокшетау - Омск (0-й - 51-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);
 
3. Нур-Султан - Петропавловск (304-й - 341-й километры, Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области);
 
4. Макинск - Аксу - Торгай (0-й - 240-й километры, Макинск - село Торгай);
 
5. Нур-Султан- Петропавловск (18-й - 231-й километры, Нур-Султан - Щучинск);
 
6. Екатеринбург - Алматы (1291-й - 1353-й километры, село Жибек Жолы - граница Карагандинской области);
 
7. Нур-Султан - Коргалжын (38-й - 180-й километры, село Акмол - Коргалжынский заповедник);
 
8. Екатеринбург - Алматы (1141-й - 1230-й километры, село Новочеркасское - село Талапкер);
 
9. Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (32-й - 51-й километры, село Кабанбай батыра - граница Карагандинской области).
 
В Карагандинской области:
 
1. Екатеринбург - Алматы (1353-й - 1426-й километры, граница Акмолинской области - Темиртау);
 
2. Екатеринбург - Алматы (1426-й - 1458-й километры, Темиртау - Караганда);
 
3. Екатеринбург - (Алматы 1492-й - 1610-й километры, Караганда - поселок Аксу - Аюлы);
 
4. Караганда - Аягоз - Бугаз (17-й - 217-й километры, село Кокпекты - Каркаралинск);
 
5. Калкаман - Баянаул - Керней - Ботакара (231-й - 324-й километры, граница Павлодарской области - поселок Ботакара);
 
6. Кызылорда - Павлодар (1066-й - 1135-й километры, поселок Молодежный - граница Павлодарской области);
 
7. Кызылорда - Павлодар (946-й - 756-й километры, Караганда - село Атасу);
 
8. Нур - Султан - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау (51-й - 266-й километры, граница Акмолинской области - Темиртау);
 
9. Жезказган - Петропавловск (24-й - 252-й километры, Сатпаев - граница Костанайской области).
 
В Костанайской области: 
 
1. Екатеринбург - Алматы (686-й - 729-й километры, поселок Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области);
 
2. Мамлютка - Костанай (180-й - 250-й километры, граница Северо-Казахстанской области - поселок Узунколь).
 
В Павлодарской области:
 
1. Калкаман - Баянаул - Керней - Ботакара (138-й - 231-й километры, село Баянаул - граница Карагандинской области);
 
2. Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1206-й километры, граница Карагандинской области - поселок Шидерты).
 
В Северо-Казахстанской области движение ограничено по всем направлениям.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая