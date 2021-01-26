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Минтруда инициировало проверку интерната после заявления об изнасиловании девушки-инвалида

25.01.2021 6994
Шымкент. 25 января. Kazakhstan Today - По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения будет создана мониторинговая группа, которая проверит Центр оказания специальных социальных услуг №2" в Шымкенте. Ранее жительница города заявила о том, что ее дочь-инвалида на протяжении семи лет насиловали в этом интернате, передает Kazakhstan Today.
 

В состав мониторинговой группы войдут представители профильных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений и другие. Комиссия проверит соблюдение стандартов по проживанию, питанию, обеспечению подопечных постельных бельем, одеждой и обязательными гигиеническими средствами, а также качество предоставляемых социально-медицинских услуг", - проинформировали в пресс-службе Минтруда.

 
В ведомстве уточнили, что основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы Шымкента Алии Мамутовой. Женщина сообщила, что ее дочь-инвалида І группы в учреждении насиловали на протяжении 7 лет. По ее словам, телом ее дочери пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией.
 
В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Изнасилование, совершенное неоднократно".
 

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