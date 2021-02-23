В Атырау начался опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в детском саду

Атырау. 22 февраля. Kazakhstan Today - 19 февраля в Атырауском городском суде №2 начался опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду "Алтын былык" для детей с ОНР (общее недоразвитие речи) и ЗПРР (задержкой психоречевого развития), передает Kazakhstan Today.

Неоднократные избиения, происходившие в группе "Звездочка" еще в ноябре 2019 года, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Отец пострадавшего ребенка Рашид Тукешев публично обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования, акиму Атырауской области, уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин, сообщает " Ак Жайык ".

После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК (Истязание) с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн.





19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов со сценами "непедагогичного" обращения воспитателя с ребенком. На некоторых эпизодах видно, как воспитатель хватает ребенка за уши, отталкивает локтем, как плачет затем мальчик, лежит на полу, но женщина не проявляет участия и не пытается его успокоить.

Судебный процесс в отношении воспитателя продолжается. Следующее заседание назначено на 23 февраля.





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