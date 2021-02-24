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В Алматинской области выявлена группа лиц, которая занималась подделкой документов для оралманов из Китая

23.02.2021 7561
В Алматинской области выявлена группа лиц, которая занималась подделкой документов для оралманов из Китая
Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по Алматинской области совместно с сотрудниками прокуратуры Енбекшиказахского района при проведении ОРМ установлена группа лиц, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, предоставляющих право на получение социальных и пенсионных выплат гражданам РК, прибывшим из КНР, передает Kazakhstan Today. 
 

В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались различные поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака)", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу. 

 
По данному факту ведется следствие.

 

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