В Алматинской области выявлена группа лиц, которая занималась подделкой документов для оралманов из Китая

В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались различные поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака)", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
По данному факту ведется следствие.
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