В Казахстане на капремонт закроют два аэропорта

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития провел совещание по вопросам развития и модернизации аэропортов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники обсудили ход реализации инфраструктурных проектов в Шымкенте, Уральске, Усть-Каменогорске, Урджаре и Ушарале. Также были рассмотрены дальнейшие планы по увеличению маршрутной сети аэропорта Туркестана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.

Летом в связи с закрытием на капитальный ремонт аэропортов Усть-Каменогорска и Урджара министр поручил обеспечить транспортную доступность побережья озера Алаколь, в том числе за счет увеличения провозной емкости другими видами транспорта (автобусное и железнодорожное сообщения).

Авиакомпанией "СКАТ" продолжается строительство нового пассажирского терминала аэропорта Шымкента, на реализацию которого частным инвестором уже вложено 8,9 миллиарда тенге.

Акимату Шымкента совместно с заинтересованными госорганами и частным инвестором поручено обеспечить ввод в эксплуатацию нового терминала до конца года. Кроме того, авиационной администрацией Казахстана озвучены проблемы ненадлежащего состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента и необходимости проведения ремонта. Министр поручил обеспечить проведение текущего ремонта без приостановления полетов.

В 2021 году ожидается завершение реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Уральска. Реализация проекта осуществляется за счет частных инвестиций. Площадь аэровокзала и пропускная способность аэропорта после реконструкции увеличится более чем в два раза.

В ходе совещания были обсуждены проблемные вопросы уровня обслуживания пассажиров в аэропорту, в частности - выдача багажа на улице.

В Восточно-Казахстанской области одновременно реализуются 2 проекта по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Усть-Каменогорска и Урджара.

После реконструкции аэропорт Усть-Каменогорска сможет принимать воздушные суда B767, 737, 757, A-320, A-321, эксплуатируемые казахстанскими и зарубежными авиакомпаниями.

После реконструкции аэропорт Урджара сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, что позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в летний сезон.

В случае выделения средств также планируется начало реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала, также направленной на развитие внутреннего туризма.

Напомним , допуск встречающих и провожающих ограничат на вокзалах в Казахстане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства