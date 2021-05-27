Услуги в СпецЦОНах Казахстана временно не доступны

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В связи со сбоями услуги в СпецЦОНах Казахстана не будут доступны до 12.00, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи со сбоями в базах КАП МВД РК сегодня автоуслуги в СпецЦОНах не будут доступны до 12.00", - сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

О возобновлении предоставления госуслуг будет сообщено дополнительно.

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