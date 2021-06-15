Четырех мужчин задержали в Туркестанской области за распространение экстремистских материалов

ТУРКЕСТАН. 14 ИЮНЯ - В Туркестанской области полицейские задержали четырех мужчин, подозреваемых в распространении материалов экстремистского характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, во время мониторинга социальных сетей оперативники управления по противодействию экстремизму установили на страницах пользователей Фейсбука и Твиттера факты размещения видеороликов и других материалов экстремистского характера, пропагандирующих идеологию деструктивно-религиозного течения.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статьям УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма" и "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в распространении экстремистских материалов и задержали четырех жителей Туркестанской области. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд для привлечения к ответственности", - проинформировали в полиции.

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