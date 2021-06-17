Взрыв на цементном заводе Алматы: депутат попросил Генпрокуратуру разобраться, каким образом предприятие получило разрешение на размещение в черте города

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Депутат мажилиса Андрей Линник обратился к генеральному прокурору Республики Казахстан с просьбой разобраться, каким образом акимат Алматы дал разрешение на строительство производственной цементно-бетонной базы в нарушение постановления правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутат мажилиса Андрей Линник напомнил, что на прошлой неделе произошел взрыв на предприятии по производству бетонного раствора, расположенном в жилом районе Алматы. "Столб цементной пыли высотой в десятки метров засыпал всю округу и был виден за несколько кварталов. Власти города объяснили это происшествие разрывом шланга высокого давления цементовоза при закачке цемента в силосную банку. По их мнению, ничего страшного не произошло. Однако замеры после взрыва показали многократное превышение предельно допустимых норм вредных веществ в воздухе. В радиусе квартала от предприятия улицы и дома были засыпаны трёхсаниметровым слоем цементной пыли, что вызвало проблемы с дыханием и аллергические реакции у жителей. При этом надо отметить, что жилые дома расположены в двадцати метрах от указанного завода", - озвучил депутат в своем запросе.

При этом он подчеркнул, что работа с сыпучими смесями, к которым относится цемент (перевозка, хранение, фасовка), подразумевает под собой постоянную эмиссию в атмосферу взвешенных частиц и газов. Также круглосуточное производство создает дискомфорт в виде шума, грохота и вибрации. И не только эти обстоятельства делают неприемлемым расположение цементно-бетонного производства в непосредственной близости от жилого массива.

Согласно постановлению правительства РК (№1097 от 22 октября 2010 года), объекты строительной индустрии размещаются за пределами городской черты на территории формируемых индустриальных и промышленных зон. В нарушение этих норм, посреди жилого сектора 1965 года постройки данный бетонно-растворный узел был размещён в 2013 году. Несмотря на это, с начала деятельности завода все разрешения на эмиссии в окружающую среду соответствующими местными органами выдавались исправно", - заявил Линник.

Спикер проинформировал, что гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в населенных пунктах относят пыль цементного производства к 3-му классу опасности с риском развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов. Цементная пыль создает негативное влияние на окружающую среду, опасна для человеческого организма и может привести к тяжелым заболеваниям.

Как отмечают жители, их неоднократные многолетние обращения в разные уполномоченные органы местного и республиканского уровня были либо проигнорированы, либо ограничились банальными отписками. Только в начале текущего года состоялось совещание с участием министерств здравоохранения, экологии и департамента контроля качества Алматы, на котором выяснилось, что завод работает фактически без разрешительных документов и без обозначения санитарно-защитной зоны. По итогам совещания СЭС Алматы было дано поручение обозначить санитарно-защитную зону и определить класс опасности. Однако данное поручение до сих пор не исполнено", - утверждает мажилисмен.

В связи с вышеизложенным депутат попросил принять меры прокурорского реагирования по следующим вопросам:

1. На каком основании акимат города дал разрешение на строительство производственной цементно-бетонной базы в нарушение постановления правительства?

2. Почему до сегодняшнего дня не была определена санитарно-защитная норма в соответствии с санитарными правилами, хотя завод построен еще в 2013 году?

3. По какой причине СЭС Алматы восемь лет игнорирует поручения Минздрава по обозначению санитарно-защитной зоны и определению класса опасности в соответствии с законодательством и санитарными правилами РК?





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