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В Алматы произошел взрыв на цементном заводе рядом с жилыми домами

08.06.2021 10315
В Алматы произошел взрыв на цементном заводе рядом с жилыми домами
АЛМАТЫ, 8 ИЮНЯ - В Алматы произошел взрыв на цементном заводе. Жители близлежащих домов жалуются, что все покрыто цементной пылью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию и видео случившегося инцидента разместила в Facebook активист Салтанат Ташимова.
 

Дома засыпало цементом! Врыв на цементном заводе. Это экоцид! Дома находятся вплотную к заводу, жители там построились в 60-х годах, а завод - в 2016 году! Жители требуют переноса завода", - пишет автор поста.

 
В комментариях к публикации пользователи пишут, что взрыв произошел 7 июня.
 

Сегодня, 7 июня 2021 года, на нашей улице конец света. Это ужасно, как мы будем спать только. Цементная пыль везде", - жалуются жители близлежащего района.


Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
 

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