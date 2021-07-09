Казахстанцы смогут оформлять соцпособия вне зависимости от прописки

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В третьем квартале 2021 года для оформления трех видов социальных выплат будет введен экстерриториальный принцип оказания государственных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцы смогут обращаться в любой ЦОН страны вне зависимости от постоянного места жительства. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя Госкорпорации "Правительство для граждан" Биржан Жунусов.

Сейчас наличие постоянной прописки является одним из главных критериев для оформления социальных выплат.

Одним из направлений цифровизации процесса оказания госуслуг является внедрение экстерриториального принципа. В третьем квартале благодаря этому принципу казахстанцы смогут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка и на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от прописки. К концу года мы планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным выплатам" - сказал Биржан Жунусов.

В пресс-службе госкорпорации добавили, что за первое полугодие 2021 года "Правительство для граждан" оказало 815 042 госуслуг в социальной сфере. В целом госкорпорация формирует электронные макеты дел по 44 видам выплат и ведет персонифицированный учет по обязательным пенсионным, социальным и медицинским отчислениям.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства