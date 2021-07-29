В Алматы продолжаются отключения электроэнергии

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В микрорайоне Нур Алатау Бостандыкского района Алматы отключили электроснабжение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, что об отключении света сообщалось двумя днями ранее . В ответе ТОО "Алатау Жарык компаниясы" содержалась информация о блэкауте в трех районах города, при этом не был учтен Алмалинский район, который также затронула проблема отсутствия электроэнергии.

26 июля, в 10.31, произошло аварийное отключение линии электропередач на станции Ерменсай. В связи с ежегодной летней остановкой ТЭЦ-1 произошел недопустимый перегруз, что привело к перебросу мощности и срабатыванию автоматики разгрузки линий", - заявили в пресс-службе ТОО "Алатау Жарык компаниясы".

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