В Алматы продолжаются отключения электроэнергии

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В микрорайоне Нур Алатау Бостандыкского района Алматы отключили электроснабжение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, что об отключении света сообщалось двумя днями ранее. В ответе ТОО "Алатау Жарык компаниясы" содержалась информация о блэкауте в трех районах города, при этом не был учтен Алмалинский район, который также затронула проблема отсутствия электроэнергии.
26 июля, в 10.31, произошло аварийное отключение линии электропередач на станции Ерменсай. В связи с ежегодной летней остановкой ТЭЦ-1 произошел недопустимый перегруз, что привело к перебросу мощности и срабатыванию автоматики разгрузки линий", - заявили в пресс-службе ТОО "Алатау Жарык компаниясы".
Отключение электроэнергии в Алматы происходит регулярно. Ранее в "Алатау жарык компаниясы" заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг.
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