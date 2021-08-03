НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - На международном онлайн-собрании "Синьцзян - прекрасное место" заместитель председателя Синьцзянского Уйгурского автономного политического совета Нурым Исмаилханович рассказал, что в Синьцзяне соблюдается полное уважение к обычаям каждой нации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной закон Синьцзянской автономии закрепил национальную политику государства, полностью обеспечив свободу всем национальностям соблюдать свои традиции. В регионе соблюдается полное уважение к обычаям каждой нации. Синьцзянь предпринял конкретные меры для обеспечения национальных масс, исповедующих ислам. В городах, где проживает мусульманское население расположены специализированные места общественного питания. Для захоронения умерших было предусмотрено строительство специальных кладбищ. Также в Синьцзяне отсутствуют запреты на проведение таких традиционных мероприятий, как свадьба, тумалак, поминки, обряд обрезания, присвоение имени", - рассказал заместитель председателя Синьцзянского Уйгурского автономного политического совета Нурым Исмаилханович.

Сообщалось, что Синьцзян законодательно обеспечил право наций на использование и развитие родного языка. В средних и начальных школах были открыты уроки уйгурского, казахского, кыргызского, монгольского языка, что позволило учащимся разных национальностей полноправно изучать родной язык и письменность.

В функционировании органов разных степеней в государстве может использоваться как единый язык и письменность, так и написание языка нации, получившей территориальную автономию. К примеру, в синьцзянской газете имеется издание на четырех языках: китайском, уйгурском, казахском, монгольском. Синьцзянская народная радиотелевизионная станция имеет 12 радиопрограмм на 5 языках: китайском, уйгурском, казахском, монгольском, кыргызском. На синьцзянском телевидении транслируются 12 телепрограмм на 4 языках: китайском, уйгурском, казахском, кыргызском", - дополнил Нурым Исмаилханович.

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