МОН проводит проверку по факту купания ребенка в фекалиях

Фото: соцсети

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В соцсетях появилось фото, на котором заснято, как маленького ребенка купают в овечьих фекалиях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В комментариях к снимку сообщается, что женщина со 180-тысячной аудиторией купает ребенка в овечьих фекалиях в оздоровительных целях. В Министерстве образования сообщили, что направили запрос в МВД для выяснения обстоятельств.

После появления снимка Комитет по охране прав детей опубликовал в соцсетях пост с напоминанием о том, что псевдолечение у целителей наносит вред физическому и психическому здоровью детей.

К сожалению, доверчивость родителей приводит к серьёзным последствиям. Напоминаем, забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей является обязанностью родителей. Родители (законные представители) должны знать о том, что они несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей: административную, согласно статье 127 Кодекса РК об административных правонарушениях - за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по уходу за детьми; и уголовную, согласно статье 141 УК РК - за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним , 23 июня в Мангистауской области мальчику, ранее лечившемуся у знахаря, провели хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя. По словам хирурга, если бы родители обратились неделей позже, то летальный исход был бы не исключен.

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