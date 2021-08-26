В Шымкенте ребенок попал в реанимацию после лечения у целительницы

ШЫМКЕНТ. 25 АВГУСТА - 6-летний мальчик попал в реанимационное отделение. Драгоценное время было упущено по вине взрослых. Лечить ожоги они доверили целительнице. Сейчас состояние ребенка стабильное, врачи осматривают его каждые 20 минут, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мальчик попал в больницу 10 дней назад в стадии острой токсемии, важные органы едва не пострадали, сообщает Otyrar.kz

Всему виной то, что родители обращались к целительнице, которая мазала ребенка непонятной мазью. Такое лечение только навредило. Из-за этого мальчик попал в больницу в таком в тяжелом состоянии", - рассказал врач-комбустиолог Нурпейис Ширинбек.

Вывести ребенка из критического состояния помог уникальный аппарат для интенсивной терапии пациентов. Технология применяется в экстренных случаях и позволяет быстро стабилизировать основные жизненные показатели пациента при крайне тяжелых состояниях.

Было проведено два сеанса аппаратом призмафлекс, это детоксикация, принцип его работы, через оборудование берётся кровь у пациента, проходит через фильтр, очищается задерживаются все токсины и ребенку возвращается чистая кровь. После двух сеансов пациенту лучше стало", - говорит заведующий отделения реанимации городской клинической больницы №1 Давлат Жаббарханов.

Напомним , в Мангистауской области мальчику ампутировали руку после лечения у целителя.

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