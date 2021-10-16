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Верховный суд оправдал трех осужденных

15.10.2021, 17:56 147583
Верховный суд оправдал трех осужденных
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Верховный суд оправдал трех осужденных. При этом два уголовных дела прекращены с признанием права на реабилитацию, по третьему делу действия осужденного переквалифицированы на превышение пределов необходимой обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По делу Есиркепова и Аманбаева. Есиркепов был признан виновным в организации покушения на выписку фиктивных счетов-фактур, Аманбаев - в пособничестве к указанным действиям. Закон запрещает склонять граждан к совершению правонарушений. Эти требования закона были нарушены. По показаниям подсудимых в суде, они разместили на сайте объявление об оказании услуг по выписке первичных бухгалтерских документов. К ним обратился мужчина, на предложение которого об изготовлении фиктивных счетов-фактур они согласились. Такие действия ранее они не осуществляли. Эти показания подтверждены другими доказательствами. Установлено, что сотрудник СЭР ДГД, имитировавший преступную деятельность, обратился к подсудимым 24 мая, а подсудимые приобрели ТОО для выписки фиктивных документов только 30 мая. До указанного предложения Есиркепов и Аманбаев не имели отношения к субъектам предпринимательства и не занимались противозаконной деятельностью. По делу имело место лишь имитация преступной деятельности. Ущерб государству не причинен", - объяснили в пресс-службе Верховного суда. 

 
В этой связи кассация прекратила дело за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. За Есиркеповым и Аманбаевым признано право на реабилитацию.
 

По делу Имангалиевой. Имангалиева была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание с отсрочкой исполнения сроком на 3 года. По делу установлено, что Имангалиева на танцевальной площадке в кафе оттолкнула потерпевшего, ранее ей незнакомого. В результате потерпевший ударился об керамический пол и скончался из-за полученной черепно-мозговой травмы. Кассация пришла к выводу, что в деянии Имангалиевой отсутствует состав уголовного правонарушения. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно приставал к Имангалиевой. Поэтому Имангалиева действовала в состоянии необходимой обороны, причинила вред по неосторожности. Такие действия по закону не влекут уголовной ответственности. В связи с изложенным, коллегия прекратила дело с признанием за Имангалиевой права на реабилитацию", - проинформировали в суде. 

 
В ведомстве также дали пояснения по делу Орымбаева, который за убийство приговорен к 9 годам лишения свободы.
 

Изучив дело, кассация посчитала, что в действиях Орымбаева имеет место превышение пределов необходимой обороны. Установлено, что после совместного распития спиртного потерпевший, взяв у Орымбаева деньги на спиртное, не вернулся в квартиру. Когда на следующий день Орымбаев пришел узнать причину произошедшего, потерпевший ударил его головой в область лица, затем схватив нож, стал угрожать убийством. Орымбаев забрал нож и нанес им один удар. Потом Орымбаев поругался с потерпевшим и ушел. Спустя некоторое время потерпевший скончался. У Орымбаева и потерпевшего не было неприязненных отношений, они были одноклассниками, тесно общались. Орымбаев пришел в дом потерпевшего без оружия и каких-либо предметов. У осужденного зафиксировано наличие телесных повреждений. В нормативном постановлении Верховного суда "О применении законодательства о необходимой обороне" указано, что необходимая оборона есть и в том случае, когда защита следует сразу за посягательством, которое было закончено, но для обороняющегося не был ясен момент его окончания. Таким образом, оборонявшемуся Орымбаеву ввиду скоротечности ситуации не был ясен момент окончания посягательства со стороны потерпевшего", - говорится в сообщении суда.

 
Кассация переквалифицировала действия Орымбаева на статью102 УК (Убийство при превышении необходимой обороны) с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы. С зачетом отбытого Орымбаев освобожден из-под стражи немедленно.
 

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