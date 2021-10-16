Верховный суд оправдал трех осужденных

ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.

На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".

На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.

По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".

В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.