В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на западе и севере РК ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке и в центре в виде снега, ночью на востоке сильный снег. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра. На севере, востоке и центре страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП Казгидромет.

В северной половине Восточно-Казахстанской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области с порывами до 23 метров в секунду.

На севере, западе и востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ночью на востоке области низовая метель.

Днем на северо-востоке Алматинской области, на севере и западе Туркестанской области, ночью на севере, днем на большей части Кызылординской области, на западе, севере и востоке Атырауской области, на севере, юге и в центре Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской и Туркестанской областях с порывами до 23 метров в секунду.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, днем на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается гололед.