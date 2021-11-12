Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погоду на большей части республики по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми ожидаются осадки, в северных регионах дождь с переходом в снег. Восток, центр и юг страны будут находиться под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части страны ожидается усиление ветра, в северных районах низовая метель, гололед, туман на западе, северо-западе и в горных районах юга республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на северо-западе и востоке ожидается гололед, днем на западе области низовая метель, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. На севере и северо-западе областей ветер 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области на севере ожидаются туман, гололед. На западе и юге области ветер 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Алматинской области и в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

На юго-востоке Карагандинской, на севере Западно-Казахстанской областей, ночью и утром в горных и южных районах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается туман. Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

На востоке Атырауской и северо-западе Кызылординской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и востоке Мангистауской области ветер усилится до 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду, ночью и утром на севере области гололед.