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В десяти областях объявили штормовое предупреждение

10.11.2021, 21:17 97039
В десяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 11 ноября ожидается гололед.
 
11 ноября на северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Днем на западе области низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 11 ноября на севере Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду. 
 
11 ноября на востоке Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северный, с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 11 ноября в южных и горных районах Туркестанской области ожидается туман.
 
11 ноября на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
11 ноября на севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 ноября на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 11 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни - с 11 по 13 ноября.
 

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Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 38179
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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