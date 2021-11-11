В десяти областях объявили штормовое предупреждение

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 11 ноября ожидается гололед.
11 ноября на северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Днем на западе области низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
Ночью 11 ноября на севере Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
11 ноября на востоке Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.
11 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северный, с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 11 ноября в южных и горных районах Туркестанской области ожидается туман.
11 ноября на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман.
11 ноября на севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
Днем 11 ноября на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.
11 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 11 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни - с 11 по 13 ноября.