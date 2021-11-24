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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Уголовную ответственность для коллекторов могут ввести в Казахстане. Об этом в ходе заседания правительсва рассказал первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Смолякова, для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в 2021 году Агентством инициирован блок законодательных поправок, приняты меры регуляторного характера.

По поручению президента в целях защиты прав граждан от беззаконных действий коллекторских организаций Агентством прорабатываются дополнительные меры по ужесточению регулирования коллекторов, включая предложенное Генеральной прокуратурой введение административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств", - отметил спикер.

Он также отметил, что в мае 2021 года был принят закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Закон предусматривает единый обязательный для банков и МФО порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по займам, запрет на требование банками выплат вознаграждений, неустойки, комиссий и иных платежей по просроченным ипотечным займам, а также начисление вознаграждения на капитализированные вознаграждения.





Напомним, президент страны выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка.



