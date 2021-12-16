В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юге и юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут осадки (дождь, снег). На севере, юго-западе и юго-востоке ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области днем на севере ожидается низовая метель, на севере и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области на северо-востоке и востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.





В Павлодарской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.





В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на юге туман.





В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.





В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.





В Мангистауской области на севере ожидается туман, на западе и в центре усиление ветра 17-22 метров в секунду с пыльной бурей.





В Атырауской области на западе, востоке и в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере ожидается туман.





В Кызылординской области на юге ожидается туман.



