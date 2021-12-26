Ревизоры из Атырау обратились к Токаеву с коллективным заявлением на своего руководителя

НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 декабря на северо-западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер южный, порывы до 15-20 метров в секунду. В городе Атырау 26 декабря ожидается ветер южный порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем 26 декабря на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду. В городе Актобе днем 26 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду.

Ночью 26 декабря на юге Кызылординской области ожидается гололед.

Утром и днем 26 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный, в горных районах до15-20 метров в секунду.

В городе Шымкенте утром и днем 26 декабря ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. В Туркестан 26 декабря временами ожидаются туман, гололед.

26 декабря на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер южный, юго-западный, до 15-20, на севере, северо-востоке области порывы до 23-28 метров в секунду. В Уральске 26 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, до 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду.

26 декабря на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.