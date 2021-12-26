Ревизоры из Атырау обратились к Токаеву с коллективным заявлением на своего руководителя

АТЫРАУ. 25 ДЕКАБРЯ - В Атырау ревизоры обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с коллективным заявлением на своего руководителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Письмо от 1 декабря было направлено на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева, Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова, председателя КНБ РК Карима Масимова, председателя Агентства РК по противодействию коррупции Марата Ахметжанова и председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой", - сообщает azh.kz.
Издание пишет, что в своем письме-обращении сотрудники приводят факты нарушений со стороны Равиля Тюлебаева, просят объективно их проверить и принять соответствующие меры. Они утверждают, что имели место неоднократный сбор денег с подчиненных, трата без пользы бюджетных средств, оскорбления сотрудников, их принуждение к незаконным проверкам, принудительная работа в выходные дни.
Например, пишут, что 12 ноября этого года, в канун профессионального праздника Дня финансиста на расчетные счета пятерых членов у руководителя аппарата были переведены премии, а потом 10% от них якобы забрало начальство. Утверждают, что без бюджетной заявки и без особой на то необходимости были закуплены кофемашина за 249 991 тенге, электрокофеварка за 279 990 тенге, микропечь и увлажнитель воздуха за 92 440 тенге и длинный ковёр за 180 000 тенге. Кроме того, по словам авторов письма, через портал госзакупок был заключён договор на полировку и шумоизоляцию служебного автомобиля за 672 тысячи тенге - опять же трата бюджетных средств, по их мнению, ненужная", - сообщает издание.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области чиновника наказали за совет дарить начальству подарки.