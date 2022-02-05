В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков

НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Влияние атмосферных фронтов сохранится на запад и север страны, в связи с чем на севере пройдет снег с низовой метелью, на западе - осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидается туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, юге, востоке Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Атырауской и северо-западе Мангистауской областей ожидается туман; на востоке и юго-востоке областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Костанайской, а также ночью на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юге, юго-западе областей - туман.

В Актюбинской области в Мугоджраском районе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе Карагандинской области - усиление ветра до 18 метров в секунду.

На юге Акмолинской, севере Западно-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на севере и в центре Кызылординской, на севере и ночью на востоке Павлодарской областей ожидается туман.



