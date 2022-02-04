Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 февраля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
4 февраля на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте ночью и утром 4 февраля ожидается туман.
Днем 4 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области порывы 18 метров в секунду.
4 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.
4 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
4 февраля ночью на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 4 февраля на востоке Павлодарской области ожидается туман.
4-5 февраля на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 5 февраля порывы 23-28 метров в секунду.