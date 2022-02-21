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На низкие зарплаты жалуются сельчане Костанайской области

20.02.2022, 18:59 19746
На низкие зарплаты жалуются сельчане Костанайской области
КОСТАНАЙ. 20 ФЕВРАЛЯ - В Костанайской области жители сел жалуются на низкую заработную плату, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает телеканал "Хабар 24", от безысходности сельчане устраиваются на низкооплачиваемую и сезонную работу. В основном жители тратят свои кровно заработанные на продукты питания и корм для домашнего скота. Но из-за дефицита средств к существованию люди зачастую попадают в долговую яму.
 
Воспитатель Лиза Испанова работает в сельском мини-центре. Параллельно за полставки в местной школе ведет делопроизводство. За все на руки женщина получает 150 тысяч тенге. Супруг получает еще меньше. Он трудится в этой же школе кочегаром. Работа сезонная, а зарплата постоянно разная.
 

Муж получает 60-70 тысяч тенге, иногда 90. Когда в праздничные дни работает, получает 90 тысяч. Больше нигде работы нет, вот и вынужден работать. Потому что семья у него здесь, куда он поедет. А в другом месте работы нет", - рассказала Лиза Испанова.

 
В селе Приречное в Житикаринском районе проживают 330 человек. 228 из них, по официальным данным, экономически активные. По словам сельчан, с работой у них туго. 20 человек трудятся на социальных объектах. Согласно отчетам акима, на территории округа числится одно ТОО, 7 крестьянских хозяйств и 11 индивидуальных предпринимателей. Но, кроме пары магазинов, других объектов бизнеса мы не увидели. Кстати, именно в них все свои кровно заработанные оставляют сельчане. Иногда продукты питания приходится брать в долг.
 

Если заработок маленький, естественно, и долг будет. Долговая тетрадь, конечно. Ну, людям не хватает. Вот оно само за себя и говорит: если бы хватало, не было бы долгов", - поделилась местный продавец Екатерина Середенко.

 
То, что людям в Приречном не хватает рабочих мест, признает и местный аким. Он возлагает надежды на госпрограммы по трудоустройству.
 

Но чтобы взять кредит, нужен залог. У нас дома довольно-таки старые. 1960-х годов постройки, есть 50-х годов постройки. То, что они находятся вдали от определенного района, уже меньше оценочная стоимость этих домов. А у нас в основном только недвижимое имущество. Поэтому у нас с этими программами есть некая проблема", - рассказал аким Сергей Ходзинский.

 
Из-за маленьких зарплат и дефицита рабочих мест многим приходится покидать родное село. А те, кто смирился, продолжают жить в долг.

 

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Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана

20.02.2022, 20:47 16646
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 21 февраля, в восьми регионах республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 февраля днем на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 21 февраля ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду.
 
В Жамбылской области ночью и утром 21-23 февраля на севере, в горных районах ожидается туман. Днем 21, сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью 21-23 февраля ожидается туман.
 
21 февраля на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. В Актобе 21 февраля ночью ожидается гололед.
 
В Западно-Казахстанской области в понедельник ночью на севере, юго-востоке, днем востоке, юго-западе ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 21 февраля ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 метров в секунду.
 
21 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау 21 февраля ожидается туман.
 
В Костанайской области в понедельник на севере, западе ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 
21 февраля на севере Мангистауской области ожидается туман.
 
В Северо-Казахстанской области днем в понедельник на большей части ожидается снег. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 21 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.
 

В воскресенье синоптики прогнозируют туман и гололед

20.02.2022, 12:03 35551
В воскресенье синоптики прогнозируют туман и гололед
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье,20 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 13-15 тепла.
 
В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 8-10 тепла.
 
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 5-7 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается туман.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 9-11 мороза.
 
В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 9-11 тепла. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 10-12 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 12-14 тепла.
 
В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
 

Казахстанские месторождения выставят на аукцион

20.02.2022, 11:54 36571
Казахстанские месторождения выставят на аукцион
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте премьера, правительство ведет системную работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. 
 
Проведенный анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств. В рамках соответствующей дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.
 
В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. 
 
Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов. Информацию о проведении аукционов в обязательном порядке размещают в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов. 
 
По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа правительства в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.
 

Завтра в большинстве регионов Казахстана сохранится погода без осадков

19.02.2022, 19:08 73106
Завтра в большинстве регионов Казахстана сохранится погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Завтра, 20 февраля, практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе республики под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями и усилением ветра. Местами по республики ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных районах Жамбылской, в центре Кызылординской, на западе, севере Костанайской, на севере Туркестанской, ночью и утром на севере Мангыстауской областей ожидается туман. 
 
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. 
 
В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На западе, севере области - туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 18-23 метров в секунду. 
 

Алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки

19.02.2022, 12:15 87076
Алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки
АЛМАТЫ. 19 ФЕВРАЛЯ - Жители Алматы рассказали, почему они против точечной застройки, и какие последствия она имеет для города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ни инженерные коммуникации, ни социальная инфраструктура не готовы к новым нагрузкам, поэтому после завершения строительства здесь произойдет коммунальный коллапс", - сообщает агентство Sputnik Казахстан, корреспондент которого пообщался с алматинцами. 

 
Напомним, 2 февраля аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города из-за нарушения запрета на точечную застройку. 
 
Однако активистка Салтанат Ташимова в интервью агентству уверяет, что количество проблемных строек не 19, а 96. 
 

У нас сейчас есть список из 96 строек. Это не полный список, а только те жители, которые обратились к нам. И это именно те стройки, на которых создалось социальное напряжение, и, можно сказать, противостояние между застройщиками и жителями", - рассказывает Ташимова. 

 
По ее словам, на всех стройках нарушаются СНиПы, стройки также ухудшают экологическую ситуацию в городе: вырубаются зеленые насаждения, на месте парков, скверов и дворов строятся жилищные комплексы. 

Это вопиющие факты, на которые не обращает внимания акимат и госструктуры", - подчеркнула активистка. 

 
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. 
 
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства. 
 
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. 
 
Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. 
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. 
 

В Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей

19.02.2022, 11:05 89536
В Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники отдела ювенальной полиции Петропавловска намерены лишить родительских прав 37-летнюю мать, оставившую без присмотра двоих малолетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утром 17 февраля в первый отдел полиции поступило сообщение, что в одном из частных домов по улице Копай без присмотра находятся двое детей: семилетняя девочка и трехмесячный мальчик. Их мать тоже дома, но она в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что в данном доме проживает нигде не работающая женщина, которая одна воспитывает двоих детей", - сообщили в департаменте полиции СКО. 

 
Женщину доставили на медицинское освидетельствование, которое показало алкогольное опьянение средней степени. Дети помещены в детскую областную больницу. 
 
В полиции уточнили, что горожанка попадает в поле зрения полицейских уже не в первый раз: она состоит на учете в отделе ювенальной полиции городского УП и была оштрафована за неисполнение родительских обязанностей. 
 
Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав. 
 
В департаменте сообщили, что в январе этого года к ответственности было привлечено 43 родителя несовершеннолетних детей. 

Ранее сообщаслось, что в Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына. 
 

Погоду без осадков обещают синоптики в субботу

19.02.2022, 10:03 91771
Погоду без осадков обещают синоптики в субботу
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В субботу практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на крайнем западе республики ложбина циклона будет перемещаться, вызывая осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями", - сообщает РГП "Казгидромет.

 
Местами по республики ожидаются туман, на юге, юго-востоке - усиление ветра.
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман. 
 
На севере Туркестанской, Актюбинской, северо-западе Атырауской, западе, севере Костанайской областей ожидается туман.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

18.02.2022, 21:17 100116
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
 
В Алматинской области 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
 
В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.
 
19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. 
 
19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.
 

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