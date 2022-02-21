На низкие зарплаты жалуются сельчане Костанайской области

Как сообщает телеканал "Хабар 24", от безысходности сельчане устраиваются на низкооплачиваемую и сезонную работу. В основном жители тратят свои кровно заработанные на продукты питания и корм для домашнего скота. Но из-за дефицита средств к существованию люди зачастую попадают в долговую яму.
Воспитатель Лиза Испанова работает в сельском мини-центре. Параллельно за полставки в местной школе ведет делопроизводство. За все на руки женщина получает 150 тысяч тенге. Супруг получает еще меньше. Он трудится в этой же школе кочегаром. Работа сезонная, а зарплата постоянно разная.
Муж получает 60-70 тысяч тенге, иногда 90. Когда в праздничные дни работает, получает 90 тысяч. Больше нигде работы нет, вот и вынужден работать. Потому что семья у него здесь, куда он поедет. А в другом месте работы нет", - рассказала Лиза Испанова.
В селе Приречное в Житикаринском районе проживают 330 человек. 228 из них, по официальным данным, экономически активные. По словам сельчан, с работой у них туго. 20 человек трудятся на социальных объектах. Согласно отчетам акима, на территории округа числится одно ТОО, 7 крестьянских хозяйств и 11 индивидуальных предпринимателей. Но, кроме пары магазинов, других объектов бизнеса мы не увидели. Кстати, именно в них все свои кровно заработанные оставляют сельчане. Иногда продукты питания приходится брать в долг.
Если заработок маленький, естественно, и долг будет. Долговая тетрадь, конечно. Ну, людям не хватает. Вот оно само за себя и говорит: если бы хватало, не было бы долгов", - поделилась местный продавец Екатерина Середенко.
То, что людям в Приречном не хватает рабочих мест, признает и местный аким. Он возлагает надежды на госпрограммы по трудоустройству.
Но чтобы взять кредит, нужен залог. У нас дома довольно-таки старые. 1960-х годов постройки, есть 50-х годов постройки. То, что они находятся вдали от определенного района, уже меньше оценочная стоимость этих домов. А у нас в основном только недвижимое имущество. Поэтому у нас с этими программами есть некая проблема", - рассказал аким Сергей Ходзинский.
Из-за маленьких зарплат и дефицита рабочих мест многим приходится покидать родное село. А те, кто смирился, продолжают жить в долг.