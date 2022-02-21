На низкие зарплаты жалуются сельчане Костанайской области

НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 21 февраля, в восьми регионах республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 февраля днем на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 21 февраля ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду.

В Жамбылской области ночью и утром 21-23 февраля на севере, в горных районах ожидается туман. Днем 21, сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью 21-23 февраля ожидается туман.

21 февраля на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. В Актобе 21 февраля ночью ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской области в понедельник ночью на севере, юго-востоке, днем востоке, юго-западе ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 21 февраля ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 метров в секунду.

21 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау 21 февраля ожидается туман.

В Костанайской области в понедельник на севере, западе ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 метров в секунду.

21 февраля на севере Мангистауской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области днем в понедельник на большей части ожидается снег. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 21 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.