Система Orphus

Школа в Атырауской области хотела купить учебный кабинет за миллиард тенге

28.04.2022, 12:03 23286
АТЫРАУ. 28 АПРЕЛЯ - Средняя школа имени Б. Канатбаева Макатского районного отдела образования планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек за один миллиард тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 1 миллиард тенге планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа имени Б. Канатбаева Макатского районного отдела образования", - проинформировала Антикоррупционная служба.

 
При этом в пресс-службе отметили, что цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге. 
 
В адрес организатора госзакупок было направлено рекомендательное письмо, сообщает издание "Казправда".
 
В итоге сумма была изменена на 12 млн тенге.
 

Таким образом, экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге", - отметили в пресс-службе.

 
Напомним, в Кызылординской области литр молока по тендеру планировали покупать за 14 миллионов тенге.
 

новости по теме

Житель Нур-Султана сдал в полицию раритетную винтовку

29.04.2022, 18:52 1071
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Мужчина принес в полицию французскую винтовку образца 1886 года. Со слов мужчины, оружие досталось ему от покойного деда и продолжительное время хранилось в доме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Винтовка марки MANUFACTURE DARMES является французской магазинной винтовкой. Оружие стало первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом. Также в 1989 году винтовка стала первой в мире, получившей патрон с пулей оживальной формы (с заостренным носиком и скошенной задней частью). Несмотря на ряд недостатков, до второй половины 1930-х годов оставалась штатным оружием французской пехоты, сообщает Polisia.kz
 
В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности департамент полиции проводит акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За четыре дня проведения акции горожане добровольно сдали в полицию пять единиц оружия. 
 
За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия (в зависимости от его технического состояния).
 

Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей

29.04.2022, 16:22 4111
Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Шерниязова и Туребаева", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

 
Ранее сообщалось, что с санкции суда вайнеры взяты под стражу на 10 суток
 
Напомним, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск. 

Блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид.
 

Токаев: мы должны укреплять то, что нас объединяет

29.04.2022, 15:29 4911
Токаев: мы должны укреплять то, что нас объединяет
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе своего выступления на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев призвал народы Казахстана искать точки соприкосновения и укреплять то, что их объединяет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем", - цитирует слова президента Sputnik Казахстан



 Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, чтобы вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды, отметил глава государства. 
 

В наше время большое распространение получили так называемые фейк-ньюс, другими словами - дезинформация", - подчеркнул президент.

 
По его словам, цель фейков - подрыв национального единства применительно к Казахстану. 
 

Мы должны быть очень бдительными в этом отношении и не поддаваться на провокации. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут - таков наш мир, такова его природа, использовались для разжигания межэтнической розни в формировании линии разлома среди наших граждан ", - сказал Токаев.

 
В завершение президент поздравил всех с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт.
 

Мы обязательно реализуем все наши планы. Я убежден в этом. Вместе построим Вторую Республику, вместе построим Новый Казахстан! Мы будем справедливым и развитым государством, дающим равные возможности каждому гражданину!" - заявил Токаев.



На ассамблее президент также предложил провести в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию.
 

В Казахстане планируют расширить модельный ряд собираемых в стране автомобилей

29.04.2022, 10:42 10711
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития машиностроения, в ходе которого были озвучены и проблемные вопросы отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из наиболее крупных секторов отрасли является автомобилестроение - 33,1%. В ближайшие годы планируется расширить модельный ряд автомобилей, собираемых в стране, а также наладить производство автокомпонентов (бампера, сиденья, автомобильные стекла, пластиковые детали, шины и т.д.)", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также в ходе совещания были озвучены и проблемные вопросы отрасли. На сегодняшний день в Казахстане отсутствуют аккредитованные лаборатории в сферах железнодорожного и электротехнического машиностроения, требуется разработка национального стандарта по кабельно-проводниковой продукции.
 
Кроме того, в сфере выпуска сельхозтехники необходимо наладить кооперацию между предприятиями для создания полной цепочки производства, а по закупкам недропользователей – принять меры для увеличения внутристрановой ценности. 
 
Отмечается, что отрасль в целом имеет значительный потенциал роста за счет импортозамещения, в связи с чем в рамках соответствующей программы намечена реализация более 20 проектов.
 
В качестве дополнительных мер развития машиностроения планируется провести работу по созданию базовых производств (снижение импорта стали) и обеспечению действующих предприятий сырьем. Также в планах расширить финансирование Фонда развития промышленности. Премьер-министр РК поручил проработать все озвученные предложения, чтобы в сжатые сроки по каждому вопросу выработать необходимые решения.
 

Машиностроение является динамично развивающимся сектором экономики. Потенциал огромный и в части импортозамещения, и в части экспорта, особенно на региональные рынки. В этой связи мы должны поддержать динамичное развитие этой отрасли и реализовать необходимые меры поддержки", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
По данным пресс-службы, в сфере машиностроения функционируют порядка 3 тысяч предприятий, заняты 115 тысяч человек. В общем объеме производства обрабатывающей промышленности (16,8 трлн тенге) машиностроение занимает 14%.
 

В Шымкенте из-за ремонта поливного канала может погибнуть урожай

29.04.2022, 10:29 10386
В Шымкенте из-за ремонта поливного канала может погибнуть урожай
Фото: 24.kz
ШЫМКЕНТ. 29 АПРЕЛЯ - На грядках аграриев Шымкента малина, клубника, люцерна, кукуруза и картофель из-за ремонта поливного канала "Кок" остались без воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам фермера Камилбая Ергешова, в прошлом году чиновники решили, что надо обновлять лотки. Тогда и остановили поступление воды. Новые не проложили до сих пор. Хотя должны были сделать это до января этого года. Мужчина залез в долги, чтобы засеять поле, а теперь на грани банкротства, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
Ситуация критическая, говорят аграрии. Вегетационный период начался в первых числах апреля, но еще в марте они должны были поливать посадки семян. Ни воды, ни урожая, ни денег, на кого теперь надеяться, люди не знают. 
 

Посадил 3,5 гектара итальянского клевера нового сорта. А сейчас мне сюда надо воду, земля-то высохла, влажности нет. Она не может выйти. Если в течение 10 дней не буду поливать, оно все пропадет. У меня здесь растет около миллиона", - рассказал фермер Сайдиаслан Имамов.

 
За помощью руководители почти 160 крестьянских хозяйств пришли в совет по защите прав предпринимателей. Чиновники говорят, подрядчик оказался нерасторопным, хоть и штрафовали его. А еще виновата погода, говорится в репортаже.
 

Весной из-за сильных осадков работы были приостановлены. С 1 мая по обходному каналу подадим поливную воду. Полностью будут обеспечены водой дехкане", - заверил заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Нурсултан Кенжебаев.

 
Однако аграрии уверены, закончить весь объем работ до начала мая невозможно. Еще надо сделать 6 километров. 
 
Юг страны рискует остаться без собственного урожая, сокрушаются фермеры. Тем временем ситуацией заинтересовались прокуроры. Они проверят эффективность расходования бюджетных средств.
 

В Мангистауской области предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов

29.04.2022, 10:23 10781
В Мангистауской области предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 29 АПРЕЛЯ - Прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО "West Dala" из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов. 2 июня 2021 года постановлением акимата района целевое назначение земельного участка изменено на "Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами". Однако подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством Республики Казахстан, а не акиматом района", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области. 

 
Как отметили в прокуратуре, "соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области отменено".
 

Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане

29.04.2022, 09:38 13276
Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - С 8 утра и до 14 часов в Нур-Султане пройдут антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как проинформировали в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, основные действия планового учения развернутся на территории технического пассажирского парка КТЖ. Он расположен в конце улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Кошкарбаева, сообщает "Хабар 24". 
 
В оперштабе планируют проверить готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. 
 
Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. 
 
В ведомстве призывают гостей и жителей столицы с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

29.04.2022, 08:36 13271
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана сохраняется ясная погода, без осадков. Лишь на юге, юго-востоке страны, в горных районах пройдут дожди с грозами, шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, на севере, западе области с пыльной бурей. 
 
На юге, севере области, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
На северо-западе Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов