Школа в Атырауской области хотела купить учебный кабинет за миллиард тенге

АТЫРАУ. 28 АПРЕЛЯ - Средняя школа имени Б. Канатбаева Макатского районного отдела образования планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек за один миллиард тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За 1 миллиард тенге планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа имени Б. Канатбаева Макатского районного отдела образования", - проинформировала Антикоррупционная служба.
При этом в пресс-службе отметили, что цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге.
В адрес организатора госзакупок было направлено рекомендательное письмо, сообщает издание "Казправда".
В итоге сумма была изменена на 12 млн тенге.
Таким образом, экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Кызылординской области литр молока по тендеру планировали покупать за 14 миллионов тенге.