Школа в Атырауской области хотела купить учебный кабинет за миллиард тенге

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития машиностроения, в ходе которого были озвучены и проблемные вопросы отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Одним из наиболее крупных секторов отрасли является автомобилестроение - 33,1%. В ближайшие годы планируется расширить модельный ряд автомобилей, собираемых в стране, а также наладить производство автокомпонентов (бампера, сиденья, автомобильные стекла, пластиковые детали, шины и т.д.)", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Также в ходе совещания были озвучены и проблемные вопросы отрасли. На сегодняшний день в Казахстане отсутствуют аккредитованные лаборатории в сферах железнодорожного и электротехнического машиностроения, требуется разработка национального стандарта по кабельно-проводниковой продукции.

Кроме того, в сфере выпуска сельхозтехники необходимо наладить кооперацию между предприятиями для создания полной цепочки производства, а по закупкам недропользователей – принять меры для увеличения внутристрановой ценности.

Отмечается, что отрасль в целом имеет значительный потенциал роста за счет импортозамещения, в связи с чем в рамках соответствующей программы намечена реализация более 20 проектов.

В качестве дополнительных мер развития машиностроения планируется провести работу по созданию базовых производств (снижение импорта стали) и обеспечению действующих предприятий сырьем. Также в планах расширить финансирование Фонда развития промышленности. Премьер-министр РК поручил проработать все озвученные предложения, чтобы в сжатые сроки по каждому вопросу выработать необходимые решения.

Машиностроение является динамично развивающимся сектором экономики. Потенциал огромный и в части импортозамещения, и в части экспорта, особенно на региональные рынки. В этой связи мы должны поддержать динамичное развитие этой отрасли и реализовать необходимые меры поддержки", - подчеркнул Алихан Смаилов.

По данным пресс-службы, в сфере машиностроения функционируют порядка 3 тысяч предприятий, заняты 115 тысяч человек. В общем объеме производства обрабатывающей промышленности (16,8 трлн тенге) машиностроение занимает 14%.