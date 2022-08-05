В Минобороны РК опровергли заявление одного из СМИ о том, что ведомство отдает приоритет иностранным производителям оборонной промышленности в ущерб отечественным

Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали материал, размещенный на ресурсе одного из казахстанских СМИ, в котором редакция поднимает вопросы оборонной промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Минобороны РК, в опубликованном материале "звучат претензии ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" к оборонному ведомству, которое якобы отдает приоритет российским и турецким производителям в ущерб казахстанскому ОПК, что может повлечь его остановку".
Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники. При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных", - заявили в оборонном ведомстве.
В МО пояснили, что при приобретении военной техники и вооружения ведомство ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя "цена - качество".
Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение той или иной модели, типа и количества", - подчеркнули в ведомстве.
Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов ВиВТ на вооружение четко регламентирован правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определенной данным документом.
Вопрос закупки турецких БКМ будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что производственные проблемы ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", связанные с экономическими просчетами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством.
Попытки манипулирования общественным мнением, ссылаясь на собственные финансовые проблемы, и оказание давления на Министерство обороны являются бесполезными и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия", - предупредили в Минобороны.
По реплике о лоббировании в ведомстве сообщили, что глава оборонного ведомства как первый руководитель "принимает активное участие в детальном изучении всех военно-технических проектов, диверсификации приобретаемой продукции, изучении их огневых возможностей, защищенности личного состава и других параметров.
Отмечается, что в данный момент Министерство обороны осуществляет взаимодействие в части компетенции со значительным количеством зарубежных компаний. "Основным приоритетом для оборонного ведомства является повышение боеготовности и усиление огневой мощи, отвечающей современным требованиям. В целом напоминаем, что Министерство обороны всегда готово к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе", - добавили в МО РК.
С полным текстом заявления Минобороны можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин.