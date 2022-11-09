Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке РК ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
В Астане ожидается снег, температура воздуха днем составит -1 - 3°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
Днем в Алматы синоптики прогнозируют дождь, +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.
В Шымкенте дождь, снег, днем температура воздуха составит +3 - +5°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.