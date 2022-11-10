В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, и юго-востоке РК осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке ожидаются сильные осадки.
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных и предгорных районах Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
В Алматы ожидаются осадки, +2 - +4°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
В Астане - снег, 0, -2°C, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
В Шымкенте - переменная облачность, +7 - +9°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в шести областях.