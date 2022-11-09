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Штормовое предупреждение объявили в шести областях

08.11.2022, 21:12 10671
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 9 ноября на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.
 
В Шымкенте ночью 9 ноября ожидается туман.
 
9 ноября ночью в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.
 
В Алматы 9 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.
 
9 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
9 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 ноября ночью и утром на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 9 ноября на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

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В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

09.11.2022, 08:21 1226
В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, и юго-востоке РК осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке ожидаются сильные осадки.
 

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Алматы ожидаются осадки, +2+4 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Астане - снег, 0,-2 °C, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 
В Шымкенте - переменная облачность, +7+9 °C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в шести областях.
 

Цены на аренду жилья в Казахстане за год выросли на 54%

08.11.2022, 18:11 15711
Цены на аренду жилья в Казахстане за год выросли на 54%
Фото: Бюро нацстатистики РК
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость квартир вторичного рынка в Казахстане повысились на 27,1%, цены на новое жилье - на 16,6%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
Также на 54,2% выросла арендная плата за благоустроенное жилье.
 

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 30,3%, Усть-Каменогорске - на 26,3%, Костанае - на 25,4%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды жилья - Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).

 
Цены на перепродажу квартир за месяц выросли на 2,1%, продажу нового жилья - на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 5,6%.
 

Проблемный дом в Талдыкоргане: подрядчиков заставят устранить дефекты

08.11.2022, 17:38 16591
Проблемный дом в Талдыкоргане: подрядчиков заставят устранить дефекты
Фото: kaztag.kz
Талдыкорган. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Талдыкоргана заставил подрядчиков проблемного дома, который сдали весной по государственному ипотечному проекту "Шанырак", исправить все дефекты.
 

В ходе осмотра установлено, что средняя температура комнат и батарей соответствует нормам, со стороны услугодателя (ТОО "Теплосервис") отклонений не имеется. Однако в некоторых квартирах имеются незначительные дефекты оконных рам, а также имеются замечания по полотенцесушителям", - сообщил агентству КазТАГ пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

 
По его словам, подрядная организация обязуется устранить дефекты в кратчайшие сроки и реагировать на запросы жильцов оперативно. Ей также поручено контролировать техническое состояние дома и обеспечить постоянную доступность специалистов - сантехников и электриков, сообщили в акимате.  
 
По данным агентства, жильцы проблемного дома о выявляемых дефектах начали сообщать еще летом. Тогда же они отмечали игнорирование их жалоб на дефекты сервисных специалистов, которые должны обеспечивать гарантийное обслуживание дома.

С наступлением осени к проблемам некачественного строительства прибавился и холод в квартирах. 7 ноября жители сразу нескольких квартир сообщили, что из-за холода в квартирах их начали преследовать простудные заболевания", - сообщается на сайте.  

 

Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд

08.11.2022, 16:20 18731
Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый пассажирский пригородный маршрут Алматы - Конаев начнет курсировать с 11 ноября текущего года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в сутки. Отправление со станции Алматы-1 в 06.44, прибытие на станцию Капшагай в 08.35. В обратном направлении поезд будет выезжать со станции Капшагай в 19.15 и прибывать на станцию Алматы-1 в 20.50.
 
В составе поезда 3 вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО "Пассажирские перевозки".
 

 

В Актюбинской области на предприятии по ведению взрывных работ выявлены нарушения промбезопасности

08.11.2022, 14:13 23036
Фото: Комитет промышленной безопасности
Актобе. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в результате проверки предприятия "Восход-Oriel", основным видом деятельности которого является ведение подземных горных и взрывных работ, выявлены нарушения требований законодательства в области промбезопасности, сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

В ходе проверки обследованы: рудник "Восход", склад хранения взрывчатых материалов, склад хранения ГСМ, при этом выявлено 33 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов по статям 297, часть 1, и 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- отсутствие записей в сменном журнале об остановке сосудов и трубопроводов, о проведении очередного технического освидетельствования;
 
- отсутствие актов технического освидетельствования технологических трубопроводов компрессорной станции;
 
- несоблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическим регламентом (по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и кранов) лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков;
 
- отсутствие на месте работ списков основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы (во всех помещениях, где используется ГПМ);
 
- в плане ликвидации аварий не соответствует список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии;
 
- в момент проверки местами имеется отслоение бетонной крепи;
 
- не производилась проверка качественного состава рудничного воздуха лабораторным анализом. В момент проверки сотрудники аварийно-спасательной службы осуществляли проверку качественного состава рудничного воздуха приборами: газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал", при этом сотрудники аварийно-спасательной службы не умели пользоваться данным прибором.
 

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - добавили в пресс-службе.

 

Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане

08.11.2022, 13:10 24776
Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане
Фото: Рolisia.kz
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан".
 
Согласно тексту документа, правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан".
 
Сообщается, что в отношении инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, прибывших из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, принимающей стороной является администрация МФЦА.
 

В отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев  с возможностью продления, но не более трех месяцев. В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев", - подчеркивается в документе.

 
Также иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в Республике Казахстан, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более девяноста календарных дней.
 
В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более одного года с правом продления.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Токаев подписал указ о награждении государственными наградами

08.11.2022, 12:36 26316
Токаев подписал указ о награждении государственными наградами
Фото: akorda.kz
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Согласно документу, за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждаются:
 
орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;
 
орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров;
 
орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов;
 
орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов;
 
медалью "Ерен еңбегі үшін" - домбрист академического оркестра имени Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.
 

Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние

08.11.2022, 11:58 26856
Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ожидающимся снегом и гололедом автолюбителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня, 8 ноября, в течение дня в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью с 8 на 9 ноября температура воздуха снизится до -1…-3 градусов, гололедица, информирует управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.
 

В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений", - говорится в сообщении ведомства.

 

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