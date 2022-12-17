В Казахстане впервые в новом формате празднуют День Независимости

Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости. День является нерабочим.
В этот день - 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с государственным праздником.
16 декабря 1991 года - великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность - чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине - пример для сегодняшнего и будущих поколений", - сказано в поздравлении.
Он подчеркнул, что независимость - это высочайшее достояние и все казахстанцы "обязаны беречь ее как зеницу ока". Священным долгом является защита суверенитета и территориальной целостности страны.
Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости", - сказал глава государства.
Президент обратил внимание, что нынешний год стал переломным для государства. Казахстан столкнулся с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолевает все испытания.
Запустив масштабные политические и экономические реформы, страна вступила в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого казахстанца, сказал Токаев.
Дальнейшее успешное развитие нашего государства - главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом - Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - заключил президент.
Напомним, с этого года День Независимости будет праздноваться только один день - 16 декабря.
16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
Дополнено 16.12.2022, 15.25
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, информирует пресс-служба Акорды.
Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.
В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.