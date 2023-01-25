24.01.2023, 18:21 28916
График работы спецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение изменить график работы спецЦОНов, участвующих в легализации автомобилей с иностранными номерами.
Теперь спецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно", - сообщили в госкорпорации.
Посмотреть адреса спецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.
Напомним, процесс легализации иностранных авто начался 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
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25.01.2023, 09:25 4746
Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Материалы судебного процесса в отношении Владислава Челаха изъяли из архива и направили на изучение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны в ответ на просьбу прокомментировать статус рассмотрения обращения Челаха к президенту.
В этом письме самый известный за всю историю Казахстана осужденный за массовое убийство заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена". И вот сегодня стало известно, что архивные материалы дела 10-летней давности уже изучают в Генпрокуратуре, сообщает телеканал КТК.
Напомним, в мае 2012 года на высокогорном пограничном посту в Алматинской области обнаружили тела 14 обгоревших пограничников и егеря, проживавшего по соседству. Пятнадцатого военнослужащего с "Арканкергена", Владислава Челаха, нашли через несколько дней. Он стал главным подозреваемым. В декабре того же года суд приговорил его к пожизненному заключению.
25.01.2023, 08:13 6826
Более 170 частных домов отключат от отопления в Экибастузе
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января 2023 года в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 5 участках. Об этом сообщили в городском акимате.
Всего будут задействовано 12 газоэлектросварщиков, 18 слесарей и 8 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону ул. Целинная, 75, в связи с чем с 9.00 до 13.00 планируется отключение от теплоснабжения 123 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 291а, в связи с чем с 10.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
- замены дефектного участка в сторону ул. Кеншілер - Молодежная, в связи с чем с 09.00 до 19.00 планируется отключение от теплоснабжения 20 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 13.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 19 частных жилых домов, 9 юридических лиц;
- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 168, в связи с чем с 14.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 11 частных жилых домов.
Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин проверил ход выполнения ремонтно-восстановительных работ. Он посетил объект по адресу ул. Шакарима, 14, где ведется сборка тепловой сети диаметром 273 мм. Общая протяженность замены сетей более 400 метров.
В Экибастузе продолжаются работы по восстановлению тепловых сетей, повреждения на которых произошли 27 ноября 2022 года. Аварийная ситуация оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
24.01.2023, 16:19 34686
Острый дефицит водоснабжения из-за плотной застройки наблюдается в Алматы
Особенно это ощущают жители предгорных районов
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В предгорных районах Алматы планируется проектирование и строительство дополнительных сооружений для увеличения объемов подачи воды населению, заявил руководитель департамента водо- и газоснабжения акимата Алматы Жапарбек Темирлан, отвечая на вопрос, когда появится вода в микрорайонах Кольсай, Кенсай, на Каменском Плато и в других предгорных районах.
По микрорайону Кенсай уже разработана сметная документация на проведение магистральных сетей водопровода и канализации, определен подрядчик. Начало строительства запланировано на весну текущего года", - рассказал спикер.
Что касается микрорайона Кольсай, там, по словам спикера, водопровод и канализация уже построены, однако на сегодняшний день остается подключить их к действующим городским сетям водоснабжения. Проект уже разработан, определена подрядная организация для строительно-монтажных работ, строительство запланировано на весну.
В то же время на Каменском Плато на сегодняшний день наблюдается острый дефицит водоснабжения.
В микрорайоне Каменское Плато в Алматы наблюдается острый дефицит водоснабжения в связи с плотной застройкой, отметил спикер. По его словам, еще в 2020 году данный микрорайон был объявлен зоной дефицита водоснабжения. Там была прекращена разработка техусловий для подключения новых объектов.
Водоснабжение микрорайона осуществляется из подземных источников. Проблема снижения водоснабжения связана напрямую с природными процессами, так как дебет воды в скважинах значительно упал, горизонт питьевой воды также упал. Для снятия дефицита юго-западной части Медеуского района, микрорайона Каменское Плато планируется проектирование и строительство новых сооружений для увеличения объема подачи воды", - рассказал Жапарбек Темирлан.
Сейчас там построен временный водопровод, подключенный к общей системе водоснабжения города.
Напомним, в июне прошлого года на заседании сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Во время визита в южную столицу президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. 27 декабря на площади перед столичным цирком состоялся очередной санкционированный митинг против точечной застройки. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
В прошлом году стало известно, что прокуратура отменила решение акима Алматы по передаче земель Бутаковки под жилищную застройку.
24.01.2023, 11:07 45081
Большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан Юрий Ильин назвал города и области, где руководство не обеспечило в полной мере реализацию мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
Министр выделил ряд регионов, где сохраняется формальный подход к их исполнению. Несмотря на итоги заседаний правительства, акиматами не обеспечена реализация всех мероприятий дорожной карты, предусмотренных на 2022 год. На сегодня не завершена реализация 41 мероприятия на 15,6 млрд тенге из 68 (23,5 млрд тенге). Этому способствовало невыделение или несвоевременное выделение средств из местных бюджетов", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В этой связи акиматами Астаны и Шымкента, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областей не достигнуты запланированные показатели уровня защиты населения от наводнений, талых и дождевых вод.
Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлечет за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка", - подчеркнули в ведомстве.
По информации главы МЧС, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях не в полном объеме проведена очистка русла рек. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р.Кошкарбаева Акмолинской области.
В городах Астане и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.
Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям. В этой связи Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами при проектировании и ремонте автомобильных дорог необходимо предусмотреть создание новых или повышение пропускной способности действующих водопропускных сооружений.
К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу.
Вместе с тем министр выделил, что итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах.
В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки сформирована группировка сил и средств в количестве свыше 35 тысяч человек, порядка 11 тысяч единиц техники, 12 единиц воздушных судов "Казавиаспас", более 650 плавательных средств и свыше 3 тысяч мотопомп. Степень готовности регионов к паводкам будет проверена в ходе республиканского командно-штабного учения "Көктем-2023" со штабом управлением в Караганде", - проинформировали в министерстве.
Гражданам в период подготовке к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:
- соблюдать рекомендации сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов;
- проводить своевременные работы по очистке от снега дворовой территории;
- не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;
- подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;
- уточнить у местных исполнительных органов заранее определенные места эвакуационных пунктов и маршрут для эвакуации;
- не допускать детей к водоемам без надзора, особенно во время ледохода, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.
По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в зоне риска уже находятся 255 населенных пунктов и более 100 тысяч домов.
Обильные снегопады в горных и равнинных районах Казахстана усилили риск возникновения подтоплений при резком приходе тепла. Уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и размыва дорог в Актюбинской и Алматинской областях. Более того, по прогнозам в феврале на юге может быть выше нормы температура воздуха и уровень осадков, а это прямая угроза паводков. Поэтому акиматам южных регионов уже сейчас надо кардинально активизировать работу по противопаводковым мероприятиям", - сказал глава кабмина.
Он подчеркнул, что отдельные системные меры не принимаются уже в течение продолжительного периода.
От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот", - сообщил он.
Премьер поручил акимам всех регионов обеспечить своевременный вывоз снега. В том числе в сельских населенных пунктах. Также надо провести расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб.
Акиматы регионов обязаны обеспечить качественную реализацию мероприятий дорожной карты, а также решить проблемные вопросы из дорожных карт прошлых лет. Акимам держать вопросы паводков на личном строгом контроле", - поручил Смаилов.
Министерству индустрии и акимам регионов поручено принять оперативные меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к повышенным объемам воды.
Смаилов также отметил, что особое опасение вызывает состояние гидротехнических сооружений.
Министерство экологии учитывает ремонтные работы только республиканских сооружений. Коммунальные и частные водохранилища и дамбы остаются без внимания на протяжении многих лет. Поэтому Министерству экологии совместно с акимами регионов надо установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений", - сказал премьер.
Уже сейчас, по его словам, надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ.
Также Казгидромет должен обеспечить своевременное предоставление прогнозных данных на весну.
В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий. Также совместно с Министерством экологии организовать с приграничными государствами постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. Совместно с акимами регионов следует обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств, своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков", - добавил Смаилов.
Напомним, в сентябре прошлого года Алихан Смаилов поручил принять дополнительные противопаводковые меры. Тогда Юрий Ильин доложил, что основной причиной подтопления населенных пунктов весной 2022 года стал резкий приток талых и дождевых вод с полей. При этом снизить риск возникновения ЧС можно только за счет своевременного проведения противопаводковых мероприятий. Однако акиматы затягивают вопрос финансирования соответствующих мероприятий, в связи с чем возникает риск срыва целевых сроков.
24.01.2023, 09:05 50061
Антикор задержал бывшего заместителя директора Национального музея РК
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении бывшего директора Национального музея Республики Казахстан Мухамедиулы (экс-министра культуры и спорта РК) и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП "Национальный музей РК" Нуразхан А.Ш., который в сговоре с А. Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Отмечается, что с санкции специализированного межрайонного следственного суда города Астаны он заключен под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
24.01.2023, 08:05 50971
В Экибастузе более 60 частных домов отключат от отопления
Фото: Кадр с видео Акорда
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Экибастуз. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января 2023 года в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 3 участках. Об этом сообщили в городском акимате.
Всего будут задействованы 12 газоэлектросварщиков, 16 слесарей и 5 инженерно-технических работников, а также 4 единицы спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону ул. Б.Жырау - 16-й Южный, в связи с чем с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 11 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. 5-й Южный, в связи с чем с 09.00 до 16.00 планируется отключение от теплоснабжения 12 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. 21-й Южный, 10, в связи с чем с 09.00 до 14.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 44 частных жилых домов.
По завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
23.01.2023, 16:39 76936
Чужие биоматериалы нашли на теле погибшего в Жамбылской области солдата-срочника - адвокат Дополнено
Военнослужащий срочной службы покончил с собой в конце августа 2022 года
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Тараз. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чужие биоматериалы нашли на одежде и во рту солдата-срочника, покончившего с собой в Жамбылской области. Шокирующие факты озвучил адвокат подозреваемого сержанта Сержан Пралиев.
18-летнего Бекбола Мираша, проходившего срочную службу на границе в Жамбылской области, обнаружили без признаков жизни на конюшне в августе 2022 года. После этого арестовали командира отделения, в отношении него начали досудебное расследование по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия", сообщает Sputnik.kz.
По словам адвоката Пралиева, судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле погибшего были ДНК двух и более человек, но не было ДНК подозреваемого, которого защищает Пралиев.
По ходатайству стороны защиты был назначен ряд экспертиз. Самое главное - была назначена биологическая экспертиза, которая повергла в шок не только сторону защиты, но и всех остальных. Нашли в ротовой полости, также на нижнем белье, на футболке умершего следы спермы. Дальше были назначены ДНК - причастен ли подозреваемый, мой подзащитный. Его ДНК не нашли. Также было ходатайство о проведении ДНК экспертизы в отношении остальных военнослужащих, чьи группы крови совпадают. Недавно получили результаты экспертизы ДНК, там было прямо указано, что в нижнем белье, в трусах, в футболке, в кальсонах обнаружены ДНК не только погибшего, а также двух и более лиц мужского пола. Одним из них является близкий сослуживец и друг погибшего", - сказал адвокат Сержан Пралиев.
Сторона защиты считает, в отношении рядового со стороны сослуживцев, возможно, были совершены действия сексуального характера.
Однако адвокату отказали в ходатайстве о проведении ДНК экспертизы в отношении остальных военнослужащих. Адвокат заявил, что военноследственное управление не хочет рассматривать этот вариант и поскорее хочет завершить уголовное дело.
Дополнено 23.01.2023, 21.10
Как сообщили в пресс-службе МВД, Пралиев разгласил данные уголовного дела, дополнив собственными выводами и измышлениями, не соответствующими действительности. Вместе с тем согласно статье 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
«В этой связи органом уголовного преследования материалы по факту нарушения адвокатом норм профессиональной этики зарегистрированы в установленном порядке и направлены для проведения служебного расследования в уполномоченный орган - Министерство юстиции Республики Казахстан», - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в конце августа 2022 года военнослужащий срочной службы погиб в Жамбылской области, покончив с собой. Позже задержали подозреваемого по делу о смерти солдата.
23.01.2023, 08:52 86361
Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 4 участках. Об этом сообщили в городском акимате.
Всего будут задействованы 11 сварщиков, 16 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 09.00 до 16.00 планируется отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов и 3 юридических лиц;
- замены дефектного участка в сторону ул. Б. Жырау - ул. Казахстанская, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 49 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Шахтостроителей, 3, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Рабочая, 1, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов.
Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
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