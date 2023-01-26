Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?"





88% участников опроса ответили: "Да, запрет нужно вводить немедленно"; 4% выбрали ответ: "Нет, необходимо продолжать издевательства над животными"; 7% - "мне все равно".





Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.





К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.





В эксклюзивном материале Kazakhstan Today исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил , что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.





Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.