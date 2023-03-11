Вводятся ограничения на въезд транспорта на территорию "Шымбулака"

Заехать на территорию горнолыжного курорта с 1 апреля смогут только электромобили и спецтехника

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях снижения транспортной нагрузки и антропогенного воздействия на окружающую среду акиматом Алматы приняты изменения в постановление № 2/122 от 8 апреля 2016 года "Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы". В частности, изменены ограничения въезда транспортных средств на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак". Они вступят в силу с 1 апреля 2023 года.





По данным акимата Алматы, ограничение въезда на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" будет действовать для всех транспортных средств, за исключением:





автомобилей на электрическом двигателе (электромобилей); специальной техники и транспортных средств экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.





Принимаемые меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории. Напомним, ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен также лицам, имеющим недвижимость и проживающим в зоне ГК "Шымбулак", без ограничений по типу двигателя транспортного средства", - отметили в акимате.





Сообщается, что с 1 сентября 2023 года также вступит в силу ограничение въезда для транспортных средств, принадлежащих и (или) обслуживающих юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории ГРПП "Медео". При этом субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена возможность приобретения автомобилей на электрическом двигателе за счет льготного залогового кредита под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге через АО "СПК "Алматы". Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки.





Основная цель введения ограничений на въезд автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания на жидком топливе - снижение вредных выбросов, сохранение и рациональное использование природных ресурсов и естественной окружающей среды. В международной практике экологические зоны отмечены специальным знаком Low Emission Zone (LEZ), что означает "зона с низким уровнем выбросов". В зарубежных странах система LEZ действует круглогодично 24/7, включая выходные и праздничные дни", - добавили в акимате.





Дополнено. 10.03.2023, 10.49





Как отметил председатель ЧФ "Eco Fund Tabigat", РОО "Kaz Eco Patrol" экоамбассадор Тимур Елеусизов, предлагаемые управлением экологии и окружающей среды города Алматы меры своевременны, необходимы и отчасти вынуждены.





Было много случаев, в том числе чрезвычайных, когда ситуация угрожала экосистеме или жизни и здоровью людей в связи с многодозволенностью и отсутствием жесткого регулирования на территориях национальных парков. Мы только недавно стали осознавать, что есть такое понятие, как экологическая емкость и допустимость, - это о том, что некоторые действия просто недопустимы на охраняемых природных территориях, потому что это угнетает и постепенно уничтожает экосистему, а потом мы будем сидеть, разводить руками и снова говорить, куда смотрит акимат, или правительство, или полиция, что у нас все плохо, а у них за границей в нацпарках все хорошо, там автомобили не ездят!" - сказал он.





По его мнению, чтобы сохранить нацпарки в первозданном виде для будущих поколений, категорически нельзя передвигаться на автотранспорте.





Здесь я имею в виду туристов и приравненных к ним, случаи ЧС не в счет. Мы должны внедрять, расширять инфраструктуру пешего туризма. Пеший туризм должен быть принципиальной позицией наших национальных парков, если мы ставим задачу сохранения природных парков. Все мы образованные люди и должны понимать, к чему приведет шумовой эффект от двигателей автотранспорта, который несовместим с экосистемой природных парков. Поэтому я считаю, что раз уж исторически сложилась определенная инфраструктура на "Медео", которая требует транспортной логистики, его необходимо ограничить и в количестве, и в качестве - это о замене ДВС на электромобили", - считает Тимур Елеусизов.





Профессор Академии логистики и транспорта, почетный автотранспортник Казахстана, академик Российской академии транспорта Еркин Джайлаубеков поддержал инициативу управления экологии и окружающей среды города Алматы о запрете въезда в зону "Шымбулака" автотранспорта с дизельными и бензиновыми двигателями.





Сегодня "зеленую" общественность Казахстана и города Алматы беспокоит состояние охраны природы курортной зоны "Шымбулак". С развитием инфраструктуры, ведением реконструкции и строительства объектов горнолыжного туризма повышается негативное влияние на окружающую природу выбросов загрязняющих веществ от транспорта, машин и бытовых отходов. Несмотря на введение канатной дороги, в зону курорта въезжают автотранспортные средства, легковые автомобили и автобусы. Непосредственно в зоне работают машины и механизмы с бензиновыми и дизельными двигателями. Они вносят загрязнения в воздух природоохранной курортной зоны. Требуется принять определенные мероприятия по защите воздушной среды курортной зоны "Шымбулак". Одним из таких мероприятий является ограничение въезда в зону "Шымбулак" автотранспорта", - сказал он.





Как отметил член общественного совета Алматы, соучредитель ТОО "Solai Tech", модератор гражданской инициативы "Чистый воздух Алматы" Асет Наурызбаев, горные ущелья, прилегающие к городу Алматы (Малое Алматинское, Большое Алматинское, Талгарское, Аскайское и др.), несут большую нагрузку по ежедневной очистке поднимающегося из города в результате горно-долинной циркуляции смога.





Кроме того, в этих ущельях формируются питающие город поверхностные и подземные воды, в связи с чем должны быть предприняты меры по запрету строительства зданий и сооружений, а также по максимальному ограничению движения, загрязняющего воздух и воды, автотранспорта", - сказал он.





Также, по его мнению, отдельно необходимо решить вопрос о переходе жилья в указанных ущельях на отопление газом или электричеством, для чего нужно рассмотреть возможность обустройства локальных газгольдеров для сжиженного углеродного газа и разводки его по домам.





По мнению профессора кафедры "Лесные ресурсы, охотоведение и рыбное хозяйство" Казахского национального аграрного исследовательского университета Булкаира Мамбетова, в зонах отдыха населения должны рассчитываться рекреационные нагрузки на единицу площади с целью правильного использования мест отдыха.





К сожалению, надо отметить, что рекреационная нагрузка на единицу площади в зоне отдыха - урочище Медеу очень высокая, так как в воскресные и праздничные дни наблюдается большой наплыв отдыхающих, когда число посетителей намного превышает предельно допустимые нагрузки", - сообщил Булкаир Мамбетов.





В связи с чем эксперт предлагает провести научные исследования по определению норм нагрузок на единицу площади с целью определения уровня антропогенных нагрузок и ограничить доступ автомобилей и отдыхающих в выходные дни.





Доктор биологических наук, профессор биологии, генеральный директор ТОО "ТЕРРА Природа" Наталья Огарь, также поддержала решение об ограничении на особо охраняемую природную территорию.





На этой территории встречаются не менее 136 видов птиц, включая гнездящихся, оседлых, мигрирующих и зимующих, обитают около 25 видов млекопитающих из 12 семейств. Встречаются олени, сибирская косуля. Наиболее разнообразны в видовом отношении грызуны, многочисленны беличьи, хомяковые. Из хищных встречается лисица и представители куньих - горностай и барсук. Из редких видов куньих встречается каменная куница. Произрастают несколько видов растений, включенных в Красную книгу. Поэтому ограничение рекреационного воздействия на эти уникальные уголки природы только приветствуется", - сказала она.